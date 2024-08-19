Булыкин раскритиковал «Динамо» за уровень футбола

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о выступлении бело-голубых в текущем сезоне, отметив, что футбол команды Марцела Лички вызывает вопросы, хотя результат при этом динамовцы показывают хороший.

«Не сказал бы, что «Динамо» мощно играет – много ошибок. Очки собирают, но игра примерно та же самая, что в прошлом сезоне: играли не очень, но собирали очки и могли даже стать чемпионами. Конечно очки – это самое главное, потому что игра забывается. И сейчас мы видели, что «Динамо» могло набрать очки в матче с «Зенитом», забей пенальти. И могли потерять очки в других играх, но пока фортуна на стороне бело-голубых. Но по поводу игры, конечно, есть вопросы. И все же в футболе за все говорит результат. Если он есть – все прощается. А без удачи его очень тяжело достигать. Все эти факторы должны сложиться, чтобы «Динамо» могло составить конкуренцию «Зениту». Думаю, это сделают все московские команды и «Краснодар», пусть он сейчас не очень хорош. Все московские команды должны бороться с «Зенитом» за чемпионство, потому что это вполне реально, как реально и играть с зенитовцами», — считает Булыкин.

«Динамо» после пяти туров занимает второе место в Российской премьер-лиге, на одно очко отставая от санкт-петербургского «Зенита», которому уступило в гостях (1:2). При этом в концовке встрече Муми Нгамале упустил шанс принести москвичам ничью, не сумев реализовать одиннадцатиметровый.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков за год 100 раз нарушил правила дорожного движения.