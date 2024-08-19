Переход Соболева в «Химки» назвали фейком

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов в интервью Sport24 заявил, что клуб не связывался с московским «Спартаком» для заключения арендного соглашения по Александру Соболеву.

«Мне не известно, что «Химки» интересовались Соболевым. Это неправда и какой-то фейк. Никаких контактов с ним не было», — заявил Садыгов.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом назвали необходимостью.