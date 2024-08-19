Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена футболистов, которые попали в расширенный список команды на матчи против Вьетнама и Таиланда.

В составе оказались вратари Андрей Лунёв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), а также Матвей Сафонов из «ПСЖ».

Линию обороны составят по два футболиста из московских клубов: — Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), два представителя «Зенита» Вячеслав Караваев и Юрий Горшков, тройка из «Ростова» Илья Вахания, Андрей Лангович и Максим Осипенко, а также Александр Солдатенков из «Крыльев Советов».

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»,), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Линию нападения представят динамовец Констатин Тюкавин, железнодорожник Максим Воробьев, армеец Тамерлан Мусаев, а, также лучший бомбардир чемпионата Дании Герман Онугха из клуба «Вайле».

Игры пройдут во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом пятого сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матчи против Вьетнама и Таиланда будут учитываться в рейтинге ФИФА