В РФС заявили, что матчи против Вьетнама и Таиланда будут учитываться в рейтинге ФИФА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда будут учитываться в рейтинге ФИФА. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Оба матча будут учитываться в рейтинге ФИФА», — заявили в РФС.

Игры пройдут во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом пятого сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее команда также пропустила чемпионат мира — 2022.

В своих трех последних товарищеских матчах национальная команда России одержала крупные победы с сухим счетом, разгромив Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0). В июле 2024 года появилась информация, что российская сторона ведет переговоры с Замбией по проведению товарищеского матча, однако 10 июля Российский футбольный союз опровергнул сообщения о договоренности по игре.

Ранее Новичок «Краснодара» назвал стадион клуба одним из лучших в мире.