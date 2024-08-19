Российская легкоатлетка сравнила Игры БРИКС и Олимпиаду

Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова ответила на вопрос, смогут ли Игры БРИКС стать альтернативой Олимпийским играм. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Ни в коем случае. Это изначально очень разные старты по формату. Олимпиада — более официальный старт, а Игры БРИКС — коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому, наверное, нет», — заявила спортсменка.

На прошедшем чемпионате России 22-летняя Кочанова стала чемпионкой России по прыжкам в высоту, выполнив олимпийский норматив, который равен 1 м 97 см. За это достижение она должна получить 1 млн рублей от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что многие российские спортсмены жалеют о том, что не поехали на ОИ.