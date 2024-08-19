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Вратарь махачкалинского «Динамо» рассказал о целях клуба на ближайшие годы

Вратарь «Динамо» (Махачкала) Волк: надо идти от игры к игре

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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о целях команды в ближайшие несколько лет. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Надо идти от игры к игре и в каждом матче играть на победу. Так придет результат, еврокубки и первые места. Главное – трудиться», — заявил Волк.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром». Также они проиграли «Локомотиву» и «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее футболист махачкалинского «Динамо» заявил, что клубу по силам остаться в РПЛ.

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