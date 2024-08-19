Новичок «Краснодара» назвал стадион клуба одним из лучших в мире

Уругвайский новичок «Краснодара» Джованни Гонсалес назвал домашний стадион клуба одним из лучших в мире. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Этот стадион входит в топ-3 из всех арен, где я играл. Лучше, наверное, только «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано», где играет «Атлетико». Невероятные условия — технологии, освещение, атмосфера. Безумие! Игра на таком стадионе дает большой плюс всей команде», — заявил Гонсалес.

— А какие два других в вашем рейтинге?

29-летний Гонсалес ранее выступал за испанскую «Мальорку». Он заключил контракт с «быками» до 2027 года и уже успел выйти на поле в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Счет в матче открыл уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Боселли на 36-й минуте, однако во втором тайме дубль оформил нигерийский форвард хозяев Мозес Кобнан, забив на 76-й и 80-й минутах.

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