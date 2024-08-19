Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новичок «Краснодара» назвал стадион клуба одним из лучших в мире

Новичок «Краснодара» Гонсалес назвал стадион клуба одним из лучших в мире

close
100%
ФК «Краснодар»/VK

Уругвайский новичок «Краснодара» Джованни Гонсалес назвал домашний стадион клуба одним из лучших в мире. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Этот стадион входит в топ-3 из всех арен, где я играл. Лучше, наверное, только «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано», где играет «Атлетико». Невероятные условия — технологии, освещение, атмосфера. Безумие! Игра на таком стадионе дает большой плюс всей команде», — заявил Гонсалес.
— А какие два других в вашем рейтинге?

29-летний Гонсалес ранее выступал за испанскую «Мальорку». Он заключил контракт с «быками» до 2027 года и уже успел выйти на поле в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Счет в матче открыл уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Боселли на 36-й минуте, однако во втором тайме дубль оформил нигерийский форвард хозяев Мозес Кобнан, забив на 76-й и 80-й минутах.

Ранее в «Факеле» рассказали о плане выбраться с последнего места в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами