Нападающий «Спартака» заявил, что счастлив в клубе

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о том, что он счастлив в московском клубе. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю все, что от меня зависит», — заявил Угальде.

Угальде перебрался в «Спартак» из чемпионата Нидерландов, где выступал за «Твенте», в январе этого года. Красно-белые заплатили за его приобретение €13 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.

В прошлом сезоне футболист подвергался критике, поскольку в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) не смог забить ни одного гола. В этом году он забил пять голов в последних пяти матчах.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

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