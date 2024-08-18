В «Факеле» рассказали о плане выбраться с последнего места в РПЛ

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятитбратов после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что знает, как исправить положение в турнирной таблице. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Будем исправляться, нам надо много работать. Понятно, что текущая ситуация нас не устраивает, но еще весь чемпионат впереди, все можно поправить и исправить. Надо больше делать и меньше разговаривать. Этим мы и собираемся заняться», — заявил Пятибратов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». В составе победителей точными ударами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. «Факел» идет на 16-й строчке, сумев набрать один балл. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набравший 13 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Факел» померится силами с «Оренбургом». Встреча пройдет 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

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