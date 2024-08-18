В «Спартаке» объяснили разгром «Факела»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» заявил, что в целом доволен игрой своей команды. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Комплименты — ребятам, я доволен игрой. Ежедневно мы должны проявлять уважение к той работе, которую мы проделываем, и партнерам. Каждый из нас должен стараться и делать все и даже больше, чтобы расти. При 2:0 я увидел небольшую расслабленность, но я такой человек, что уж поделать. Мне бы хотелось видеть еще больше агрессии и желания», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. «Факел» идет на 16-й строчке, сумев набрать один балл. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набравший 13 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Факел» померится силами с «Оренбургом». Встреча пройдет 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее Деян Станкович повторил рекорд клуба, установленный Олегом Романцевым.