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«Локомотив» обыграл ЦСКА, забив на последней минуте

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов. Московское «Динамо» опережает «Локомотив» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом». Встреча состоится 25 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА на своем поле сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее украинский клуб потребовал заменить судью из-за его работы на матче сборной России.

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