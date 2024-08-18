«Зенит» впервые потерял очки в новом сезоне РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основоного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Химки» встретятся с грозненским «Ахматом» 24 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее команда также пропустила чемпионат мира — 2022.

Ранее бразильский футболист потребовал от ФИФА и УЕФА вернуть Россию на международную арену.