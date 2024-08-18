Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Касаткина посмеялась над Кафельниковым из-за критики в адрес Свентек

Теннисистка Касаткина посмеялась над Кафельниковым из-за критики Свентек

close
100%
Cal Sport Media/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала в соцсети X (ранее Twitter) на слова экс-теннисиста Евгения Кафельникова, который раскритиковал полячку Игу Свентек за то, что она пожаловалась на расписание тура.

«Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, — это жалуешься. Ты заслуживаешь получать гораздо меньше, чем сейчас», — заявил Кафельников.

Касаткина выложила пост, в котором указывается, что Кафельников заработал меньше призовых за карьеру, чем Свентек в 23 года.

«Теперь я понимаю, почему ты так разозлился», — подписала пост Касаткина.

Кафельников выиграл за карьеру $23 млн, Свентек уже заработала $31 млн.

Свентек в матче 1/4 финала обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Во встрече, которая продолжалась 2 часа 40 минут, Андреева сделала 12 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Свентек шесть подач навылет и четыре двойные ошибки.

В полуфинале Свентек сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Ранее иностранный журналист задал провокационный вопрос российской теннисистке Шнайдер.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами