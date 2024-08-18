Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА — «Локомотив»

Московские ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Файзуллаев, Мусаев, Давила, Гайич, Зделар.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Батраков, Воробьев, Пиняев, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас.

Матч ЦСКА и «Локомотива» состоится 18 августа, стартовый свисток главного арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В четырех турах чемпионата России ЦСКА дважды одержал победу — над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), один раз сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и один раз проиграл «Краснодару» (1:2). В итоге армейцы набрали семь очков и оказались на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

«Локомотив» в четырех стартовых турах одержал три победы и один раз проиграл. Команда забила уже 11 мячей, что является вторым результатом текущего сезона. Больше поражал ворота соперников только «Зенит» (14).

Ранее ЦСКА предрекли победу в матче с «Локомотивом».