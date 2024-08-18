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«Расфигачил бы полстадиона»: Рублев о проблемах с психикой

Теннисист Рублев: хорошо оцениваю свою психологическую стойкость

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Susana Vera/Reuters

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев в интервью YoTube-каналу «Больше!» после поражения от итальянского спортсмена Янника Синнера на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати заявил, что стабилизировал свою психику.

«Сегодня был тот матч, когда нужно бороться за каждое очко, неважно как, психологически быть сильным. Хорошо оцениваю свою психологическую стойкость. Пару недель назад, когда в первом сете не брал свою подачу, уже бы расфигачил полстадиона», — заявил Рублев.

Встреча состоялась 17 августа. В матче россиянин (шестой номер посева) вел в счете во втором сете, но в итоге упустил преимущество. Синнер (первый номер посева) выиграл встречу со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Матч шел 2 часа 26 минут. За трофей Синнер сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

13 августа Рублев не смог выиграть титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монреале. В финальной игре турнира шестая ракетка мира уступил представителю Австралии Алексею Попырину. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Ранее бывший теннисист оценил шансы Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира.

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