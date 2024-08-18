ЦСКА предрекли победу в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему считает армейский клуб фаворитом в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, Галактионов — молодец, что доверяет молодежи, но это все очень зыбко. Сейчас ребята набегаются и все. Когда кончается физика, кончается все абсолютно: и техника, и тактика. А класса пока нет, и команда может посыпаться. Поэтому, думаю, армейцы победят на классе», — заявил он.

Матч ЦСКА и «Локомотива» состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В четырех турах чемпионата России ЦСКА дважды одержал победу — над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), один раз сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и один раз проиграл «Краснодару» (1:2). В итоге армейцы набрали семь очков и оказались на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

«Локомотив» в четырех стартовых турах одержал три победы и один раз проиграл. Команда забила уже 11 мячей, что является вторым результатом текущего сезона. Больше поражал ворота соперников только «Зенит» (14).

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