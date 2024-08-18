В ПАОКе сравнили Чалова с вытащенной из воды рыбой

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу заявил, что нападающему сборной России по футболу Федору Чалову потребуется время на адаптацию. Его слова приводит gazzetta.gr.

«Сейчас он как рыба, вытащенная из воды, а не находящаяся в ней. При других обстоятельствах ему пришлось бы ждать еще минимум месяц, чтобы сыграть в моей команде. <...> Все игроки прилагают усилия, чтобы достичь того, чего мы все хотим», — заявил специалист.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов, а 17 августа вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата Греции против «Пансеррайкоса» (3:2).

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

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