Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ПАОКе сравнили Чалова с вытащенной из воды рыбой

Тренер ПАОКа Луческу назвал форварда Чалова вытащенной из воды рыбой

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу заявил, что нападающему сборной России по футболу Федору Чалову потребуется время на адаптацию. Его слова приводит gazzetta.gr.

«Сейчас он как рыба, вытащенная из воды, а не находящаяся в ней. При других обстоятельствах ему пришлось бы ждать еще минимум месяц, чтобы сыграть в моей команде. <...> Все игроки прилагают усилия, чтобы достичь того, чего мы все хотим», — заявил специалист.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов, а 17 августа вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата Греции против «Пансеррайкоса» (3:2).

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее появилась информация, что РФС не собирается наказывать спортдиректора «Оренбурга» за жесткую критику судей.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами