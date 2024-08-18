Рублев раскрыл, с какими сложностями столкнулся в матче против Синнера

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу «Больше!» раскрыл, с какими сложностями столкнулся в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, в рамках которого проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру.

«Очень тяжело было играть с таким ветром, на таком быстром корте. Мы оба кое-как перебивали просто, не было уверенной игры с задней линии. В первом сете все немного сложилось в мою сторону, во втором у меня был момент, но я не смог им воспользоваться», — заявил Рублев.

В матче россиянин (шестой номер посева) одержал победу и вел в счете во втором сете, но в итоге упустил преимущество. Синнер (первый номер посева) выиграл встречу со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Матч шел 2 часа 26 минут. За трофей Синнер сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

13 августа Рублев не смог выиграть титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монреале. В финальной игре турнира шестая ракетка мира уступил представителю Австралии Алексею Попырину. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Ранее бывший теннисист оценил шансы Андреевой стать первой ракеткой мира.