«Были предложения с постельными сценами»: Загитова о карьере в кино

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио «Маяк» заявила, что пока не снимается в кино, однако ей уже присылали сценарии и предлагали роли, но спортсменке ничего не понравилось.

«Последний сценарий, который мне прислали, — чтобы я играла женщину, которую абьюзит мужчина. Но это во мне не откликается (смеется). Чтобы не было постельных сцен, чтобы меня не хотели раздевать. Но такие тоже были предложения, представляете?» — заявила Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка занимается созданием собственного шоу «Хранители времени». Премьера пройдет в Казани 29 августа.

Ранее Загитова не смогла сразу вспомнить название своей дипломной работы.