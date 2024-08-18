Стало известно, когда Овечкин вернется в США

Глеб Чистяков, агент форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, когда российский хоккеист вернется в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Саша все еще находится в России. Он вернется в США в начале сентября», — заявил он.

Овечкин проводит время между сезонами в России. Новый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартует 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиге Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее мать Овечкина высказалась о возвращении хоккеиста в Россию.