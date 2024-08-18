Спортдиректор «Оренбурга» не давал судьям уйти с поля после матча РПЛ

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев после матча команды с «Ростовом» после пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пытался препятствовать уходу арбитров с поля. Об этом пишет РИА Новости.

Он схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле. После встречи Андреев также раскритиковал работу арбитров.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2. В первом тайме гости забили дважды — на 17-й минуте забил аргентинский нападающий Брайан Мансилья и костариканский форвард Джимми Марин на 35-й. Все изменила замена: во втором тайме на поле появился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Уже через несколько минут ему удалось сравнять счет — он забил два гола на 51-й и 52-й минутах матча. Победный мяч в концовке забил бразилец Роналдо на 90+4 минуте.

Благодаря этой победе «Ростов» взобрался на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за пять туров. «Оренбург» с пятью баллами располагается на девятой строчке.

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