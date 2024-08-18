Роналду разозлился на партнеров и сбежал с награждения Суперкубка

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

В поединке за Суперкубок «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 1:4. Роналду забил единственный мяч своей команды, а по ходу игры форвард публично высказывал недовольство действиями своих партнеров — в центральном круге португалец жестом показал, что они спят на поле.

После поражения Роналду отказался оставаться на церемонию награждения и сбежал с поля. При этом еще до матча нападающий нарушил важную футбольную традицию — перед выходом на поле он коснулся трофея. Эта примета у спортсменов считается несчастливой — если игрок одной команды дотронулся до трофея, то победа достанется сопернику.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

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