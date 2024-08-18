Булыкин предрек «Локомотиву» победу над ЦСКА

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью ODDS.ru заявил, что столичный «Локомотив» в центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА должен одержать победу.

По его мнению, в игре будет забито много голов.

«Команды играют в атакующий футбол, поэтому будет забито большое количество мячей. Фаворит – «Локомотив», потому что в этом клубе собраны российские ребята, которым доверяют и знают, как раскрыть таланты», — заявил Булыкин.

В четырех турах чемпионата России ЦСКА дважды одержал победу — над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), один раз сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и один раз проиграл «Краснодару» (1:2).

В итоге армейцы набрали семь очков и оказались на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

«Локомотив» в четырех стартовых турах одержал три победы и один раз проиграл. Команда забила уже 11 мячей, что является вторым результатом текущего сезона. Больше поражал ворота соперников только «Зенит» (14).

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