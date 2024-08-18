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Стало известно, сколько времени пропустит ключевой форвард «Динамо»

Форвард «Динамо» Нгамале выбыл из-за травмы до сентября

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что нападающий Николя Муми Нгамале, покинувший поле по итогам первого тайма из-за травмы, не сыграет за бело-голубых до ближайшей международной паузы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Будет сложно, за неделю-две он точно не вернется, там травма голеностопа, она сложная», — заявил Личка.

Встреча, проходившая 17 августа на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло с передачи россиянина Константина Тюкавина.

Таким образом, бело-голубые догнали лидирующий в таблице петербургский «Зенит» — у коллективов по 12 очков. Однако, сине-бело-голубые свой матч в пятом туре еще не сыграли: 18 августа они сыграют в гостях против «Химок».

В шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет в дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Марцел Личка назвал катастрофой игру в пас «Динамо» в матче с «Крыльями Советов».

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