В IBA ответили на вопрос о создании лиги для третьей категории спортсменов

Международная ассоциация бокса (IBA) пока не готова создавать лигу для третьей спортсменов, как алжирка Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин, заявил глава тренерского комитета IBA Габриэль Мартелли. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что все спортсмены хотят соревноваться. Ситуация была новой для всех, поэтому все требует детального обсуждения. Нельзя сказать, что нужно сейчас думать о такой идее. Для начала нужно понять, как много участников будет в такой категории», — заявил Мартелли.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее провалившая гендерный тест спортсменка снялась в рекламе салона красоты.