Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В IBA ответили на вопрос о создании лиги для третьей категории спортсменов

IBA пока не готова создавать лигу для третьей категории спортсменов

close
100%
imane_khelif_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Международная ассоциация бокса (IBA) пока не готова создавать лигу для третьей спортсменов, как алжирка Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин, заявил глава тренерского комитета IBA Габриэль Мартелли. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что все спортсмены хотят соревноваться. Ситуация была новой для всех, поэтому все требует детального обсуждения. Нельзя сказать, что нужно сейчас думать о такой идее. Для начала нужно понять, как много участников будет в такой категории», — заявил Мартелли.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее провалившая гендерный тест спортсменка снялась в рекламе салона красоты.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами