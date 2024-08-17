Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист Джикия ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге

Футболист Джикия назвал свое появление в Медиалиге невозможным

close
100%
РФС

Российский футболист Георгий Джикия ответил на вопрос, возможно ли его появление в Медиалиге. Слова игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Невозможно», — заявил бывший капитан «Спартака».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, почему Джикия до сих пор находится без команды.

«Джикия мог бы еще поиграть в командах РПЛ, но хочет слишком большую зарплату, которая всех отпугивает. Все также думают о его физическом состоянии. Если бы все было в порядке, то он уже бы где-то тренировался и даже играл», — считает бывший футболист.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Ранее бывший футболист рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами