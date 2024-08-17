Футболист Джикия ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге

Российский футболист Георгий Джикия ответил на вопрос, возможно ли его появление в Медиалиге. Слова игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Невозможно», — заявил бывший капитан «Спартака».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, почему Джикия до сих пор находится без команды.

«Джикия мог бы еще поиграть в командах РПЛ, но хочет слишком большую зарплату, которая всех отпугивает. Все также думают о его физическом состоянии. Если бы все было в порядке, то он уже бы где-то тренировался и даже играл», — считает бывший футболист.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Ранее бывший футболист рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.