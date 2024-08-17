В «Крыльях Советов» объяснили, почему проиграли «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» заявил, что его команда провела неплохой матч, несмотря на поражение. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Определенным образом готовились к этому матчу, готовились, понимая, что все лидеры, которые пропустили начало чемпионата, вернулись. С нашей стороны был качественный матч, может быть в середине второго тайма мы допускали больше моментов у своих ворот, может быть немного не успевали произвести изменения, которые бы нам помогли. Мы могли и завоевать три очка, мы играли не на ничью. Для болельщиков это была определенно интересная игра», — заявил Осинькин.

«Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» в со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского «Факела».

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