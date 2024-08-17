Тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос об отставке после четырех поражений в РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча с «Динамо» заявил, что не слышал о том, что может быть уволен на следующей неделе после заседания совета директоров. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Меня никто не предупреждал — может быть, кому-то известно что-то, что не известно мне. Да, мы набрали не слишком много очков, чем бы хотелось. Может быть, этого (отставки) кто-то хочет извне, но в клубе таких настроений нет», — заявил Осинькин.

17 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство самарцев не устраивают результаты команды в нынешнем сезоне, и что тренера могут уволить перед стартом следующего тура.

«Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского «Факела».

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