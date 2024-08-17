В Госдуме выразили мнение по поводу участия России в Олимпиаде-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не стоит ждать ничего хорошего от участия в Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, все ждут каких-то политических событий. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета. В этой ситуации нам остается только подождать», — заявила Роднина.

Она также отметила, что не стоит надеяться на то, что удастся выступить в полном составе на Олимпиаде-2026 в Италии.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете. Всего на Олимпиаде выступили 15 спортсменов из России.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что многие российские спортсмены жалеют о том, что не поехали на Олимпиаду.