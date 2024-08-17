Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить на следующей неделе

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может быть уволен на следующей неделе после заседания совета директоров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что руководство самарцев не устраивают результаты команды в нынешнем сезоне.

17 августа «Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского «Факела».

59-летний Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. В первом же сезоне под его руководством «Крылья Советов» вышли в РПЛ и стали финалистом Кубка России, где уступили московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

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