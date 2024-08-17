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«Динамо» одержало четвертую победу в РПЛ

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче пятого тура РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» одержало четвертую победу на старте сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче пятого тура бело-голубые обыграли «Крылья Советов».

Встреча, проходившая 17 августа на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло с передачи россиянина Константина Тюкавина.

Таким образом, бело-голубые догнали лидирующий в таблице петербургский «Зенит» — у коллективов по 12 очков. Однако, сине-бело-голубые свой матч в пятом туре еще не сыграли: 18 августа они сыграют в гостях против «Химок».

«Зенит» в прошлом сезоне оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

Во шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет в дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Крылья Советов» сыграют дома с «Пари НН». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 15:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Динамо» похвалил работу Сергея Паршивлюка в качестве тренера.

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