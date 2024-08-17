Бывший футболист «Спартака» заявил о желании вернуться в клуб

Агент экс-полузащитника «Спартака» Педро Роши Бернар Хэмилтон рассказал о том, что бразильский футболист хочет вернуться в команду. Слова представителя игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Педро хочет в «Спартак», но красно-белые не хотят его. Были ли переговоры? Они больше не обращались», — заявил Хэмилтон.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. За красно-белых он провел 19 матчей, забив один мяч и сделав две результативные передачи. При этом бразилец дважды уходил в аренду в «Крузейро» и «Фламенго» соответственно. Зимой он вернулся в расположение московского клуба, 19 февраля 2022 года он был заявлен красно-белыми для выступления в Российской премьер-лиге и Кубке России. 24 февраля того же года футболист был исключен из заявки «Спартака». Причиной этому стал приход нидерландского вингера Квинси Промеса, для которого клуб освободил последнее легионерское место.

Ранее в «Динамо» затруднились назвать лучшую команду в сезоне.