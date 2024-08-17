Стало известно, когда Миранчук вылетит в США

В пресс-службе клуба МЛС «Атланта» рассказали, что российский футболист Алексей Миранчук вылетит в США 17 августа, передает «Спорт-Экспресс».

«Алексей получил визу и сегодня отправляется в Атланту. На следующей неделе он будет тренироваться с командой», — сказали в «Атланте».

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Александр Овечкин заявил, что посетит игру футболиста Миранчука в США.