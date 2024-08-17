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Ветеран ЦСКА уверен в победе команды над «Локомотивом»

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что команда на классе победит «Локомотив»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейцы должны на классе обыграть столичный «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Класса у «Локомотива» пока нет, и команда может посыпаться. Поэтому, думаю армейцы победят на классе. Так что проблем нет. Точнее, проблемы есть, но ЦСКА выиграет», — сказал Пономарев.

В четырех турах чемпионата России ЦСКА дважды одержал победу — над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), один раз сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и один раз проиграл «Краснодару» (1:2).

В итоге армейцы набрали семь очков и оказались на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

«Локомотив» в четырех стартовых турах одерджал три победы и один раз проиграл. Команда забила уже 11 мячей, что является вторым результатом текущего сезона. Больше поражал ворота соперников только «Зенит» (14).

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