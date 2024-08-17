Акинфеев: хорошо, что Сафонов уехал

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал трансфер российского вратаря Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Хорошо, что Матвей уехал. Это всегда хорошо, тем более что в «ПСЖ». Мне кажется, никто об этом даже не мечтал, в том числе и сам Матвей», — сказал Акинфеев.

7 августа Сафонов дебютировал за команду в товарищеском матче против австрийского «Штурма», встреча завершилась со счетом 2:2. В стартовом матче чемпионата Франции против «Гавра» Сафонов остался на скамейке запасных, а ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма. «ПСЖ» победил со счетом 4:1.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч первого тура Лиги 1.