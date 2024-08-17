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Теннисистка Андреева повторила достижение Шараповой и Курниковой

Теннисистка из РФ Мирра Андреева повторила достижение Шараповой и Курниковой

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Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение своих соотечественниц Анны Курниковой и Марии Шараповой, обыграв до своего 18-летия трех экс-лидеров рейтинга в рамках одного сезона.

Такое достижение покорялось только Анне Курниковой, Серене Уильямс, Мартине Хингис и Марии Шараповой.

На «Ролан Гаррос» она обыграла Викторию Азаренко и Арину Соболенко, а в ЦинциннатиКаролину Плишкову.

Также Андреева стала третьей теннисисткой в возрасте до 18 лет, которой удалось за календарный год одержать четыре победы над теннисистками из первой десятки WTA.

17 августа в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати Андреева сыграет с представительницей Польши Игой Свентек. Спортсменки выйдут на корт в 18.00 по московскому времени.

Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее Шнайдер заявила, что осенью сыграет в паре с Андреевой.

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