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Акинфеев ответил своим хейтерам

Акинфеев о хейтерах: мне абсолютно все равно

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что спокойно относится к критике в свой адрес, передает «Матч ТВ».

«Что сказал бы своим хейтерам? Ничего говорить не собираюсь. Я человек заматерелый. Раньше раздражался, читал что‑то. А сейчас мне абсолютно все равно, кто что пишет», — сказал Акинфеев.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе — на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

В турнирной таблице текущего чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав семь очков.

Ранее Акинфеев заявил, что не ставит себя в один ряд с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

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