Хоккеист «Металлурга» оценил шансы команды на второе чемпионство подряд

Российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев оценил шансы команды на завоевание второго Кубка Гагарина подряд. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы живем ради этого. У нас есть общая цель, мы все знаем, чего хотим. Будем каждый день выполнять все, что требуется, выходить на каждый матч свежими и не думать ни о чем, кроме игры», — заявил Силантьев.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее российский специалист заявил, что КХЛ нужно брать пример с балета.