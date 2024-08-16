«Краснодар» может подписать футболистов Соболева и Джикию

Российские футболисты Александр Соболев и Георгий стать игроками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара». Об этом сообщает Telegram-канал «Админ Заремы».

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Ранее сообщалось о том, что он может уехать в зарубежный чемпионат, также интерес к игроку проявляли самарские «Крылья Советов».

27-летний Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Ранее стало известно, от чего зависит возвращение Соболева в состав «Спартака».