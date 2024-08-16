Стали известны призеры второго дня турнира по самбо в Кыргызстане

В кыргызстанском городе Чолпон-Ата завершился второй день соревнований — Кубка мира по самбо. По его итогам стали известны победители и призеры в 14 весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации самбо.

В спортивном самбо среди мужчин золотые награды завоевали Харун Тлишев (58 кг), Али Куржев (79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг). У женщин первыми стали Татьяна Федорова (50 кг) и Ольга Артошина (более 80 кг).

В боевом самбо золото у мужчин досталось Роллану Зиннатову (71 кг) и Абусупяну Алиханову (88 кг). В женском разряде первенствовали Вера Лоткова (54 кг), София Истомина (65 кг), Яна Полякова (72 кг) и Анжела Гаспарян (80 кг).

Мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо разыграют комплекты наград в 26 весовых категориях на турнире, партнером которого выступает компания «Роснефть».

Ранее президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, говоря о турнире, отметил, что проведение Кубка мира в Кыргызской Республике становится доброй традицией.

Первый Кубок мира по самбо в 2024 году принял Ереван, соревнования там состоялись 4–5 апреля. Самбо пока не включено в программу летних Олимпийских игр, на Играх в Париже этот вид представлен не был.

Российские спортсмены выступали за команду Международной федерации самбо (FIAS).

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований.

Ранее стали известны результаты первого дня Кубка мира по самбо.