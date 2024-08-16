Футболист ЦСКА пообещал борьбу за чемпионство

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин заявил, что его команда будет серьезно бороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Мы обязаны бороться за чемпионство. У нас очень сильная команда и тренерский штаб. Думаю, что у нас хорошие перспективы, и мы будем бороться за самые высокие места», — сказал Лукин.

Защитник отметил, что игроки ЦСКА ведут активное обсуждение своего уровня футбола и понимают, что им еще предстоит прибавить в некоторых аспектах игры.

В четырех турах чемпионата России ЦСКА дважды одержал победу — над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), один раз сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и один раз проиграл «Краснодару» (1:2).

В итоге армейцы набрали семь очков и оказались на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

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