Министр спорта заявил, что Россия не собирается уходить из МОК

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия не собирается покидать Международный олимпийский комитет (МОК). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — сказал Дегтярев.

11 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

«Я всегда говорил, что серьезно подумаю об этом, если появится возможность. Возможность появилась. Большую часть жизни я участвовал в олимпийском движении — это, а также другие аспекты будут полезными для данной роли», — сказал Коу.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее в Госдуме допустили вариант выдвижения пророссийского кандидата на выборы МОК.