17-летняя фигуристка объяснила свое видео про попытку изнасилования

17-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала собственное видео, в котором указала, что ее пытались изнасиловать, и отметила, что цель подобного видео заключалась в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни.

«Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — написала фигуристка.

Фигуристка в сезоне-2022/23 стала бронзовой призеркой этапа Гран-при России и заняла шестое место на чемпионате страны, обеспечив себе место в национальной команде. Однако следующий сезон спортсменка пропустила из-за болезни. В мае 2024 года Зинина призналась, что из-за последствий постковидного синдрома ей пришлось заново учиться ходить.

«Это было не столько физически тяжело, сколько морально, что мне придется с новым телом это проходить, причем проходить это все заново — никаких опорных точек нет, ты снова зарабатываешь репутацию, учишься прыгать, я заново училась ходить и кататься. Это все было настолько тяжело, смотря в прошлое, я понимаю, что это у меня столько сил отняло», — поделилась тогда она.

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