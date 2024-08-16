«Сам разберется»: мать Овечкина о возвращении сына в Россию

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать хоккеиста Александра Овечкина заявила, что ее сын сам решит вопрос о возвращении в Россию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Однажды этот момент наверняка наступит. Но я скажу, что это будет его решение. Саша сам разберется, когда и как делать этот поворот в жизни. Надо ему это или не надо. Я на это точно не влияю, поверьте. Самое главное, что тут нужно, — это поддержка. У него семья очень хорошая, отличная жена, которая всегда и во всем помогает», — заявила Овечкина.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин назвал клуб, за который он хочет сыграть в прощальном матче.