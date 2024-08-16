Загитова не смогла сразу вспомнить название своей дипломной работы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радиостанции «Русский Хит» не сразу смогла вспомнить, как называется ее дипломная работа.

«Хорошо называется. У меня на самом деле работа, естественно, по журналистике. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Я просто написала про свой опыт, поделилась им», — сказала Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». В шоу «Ледниковый период» она работала ведущей.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Фигуристка занимается созданием собственного шоу «Хранители времени». Премьера пройдет в Казани 29 августа.

Ранее Загитовой разбили губу.