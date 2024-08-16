«Речи о возвращении в спорт не идет»: Плющенко о Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко прояснил ситуацию с возвращением на соревновательный лед фигуристки Александры Трусовой и отметил, что она намерена пока выступить только на контрольных прокатах сборной России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы тренируемся, готовимся. Речи о возвращении в спорт не идет, она уже приняла серьезное решение, должна сейчас себя перебороть, каждый день тренироваться, это крайне тяжело, она уже сделала большой шаг», — заявил Плющенко.

Трусова официально подтвердила, что выступит на контрольных прокатах 16 июля.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После выступления у нее произошла истерика.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Трусова скучает без соревнований.