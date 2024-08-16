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Трехкратный олимпийский чемпион Большунов сделал заявление о своей карьере

Александр Большунов заявил, что пока не планирует завершать карьеру

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Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что пока не собирается завершать спортивную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Буду продолжать работать дальше, соперники ведь еще больше хотят меня обыграть. Я уже как-то говорил — многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждет, подождут еще», — заявил он.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых — золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

В марте 2024 года появилась информация, что Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом по итогам первых двух месяцев 2024 года. Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсмен с января по февраль тестировался пять раз. Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года Большунов проверялся РУСАДА трижды.

Ранее российский нападающий выразил надежду, что Артем Дзюба продолжит карьеру.

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