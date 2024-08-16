Гимнастка Аверина показала фигуру в бикини

Российская гимнастка Дина Аверина, которая находится на отдыхе вместе со своей сестрой Ариной, на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новую фотографию.

Спортсменка позирует на пляже. На ней надет черный раздельный купальник.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

Несколько месяцев назад Дина и Арина стали тетями. Их сестра Полина родила дочь.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако российские гимнастки продолжают выступать лишь на внутренней арене.

Ранее Аверины опубликовали фото в бассейне с шампанским.