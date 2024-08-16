17-летняя российская фигуристка заявила о пережитых попытках суицида и изнасилования

17-летняя фигуристка Анастасия Зинина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками проблемами и трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться в своей жизни.

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» — написала Зинина.

Фигуристка в сезоне-2022/23 стала бронзовой призеркой этапа Гран-при России и заняла шестое место на чемпионате страны, обеспечив себе место в национальной команде. Однако следующий сезон спортсменка пропустила из-за болезни. В мае 2024 года Зинина призналась, что из-за последствий постковидного синдрома ей пришлось заново учиться ходить.

«Это было не столько физически тяжело, сколько морально, что мне придется с новым телом это проходить, причем проходить это все заново — никаких опорных точек нет, ты снова зарабатываешь репутацию, учишься прыгать, я заново училась ходить и кататься. Это все было настолько тяжело, смотря в прошлое, я понимаю, что это у меня столько сил отняло», — поделилась тогда она.

Ранее российская фигуристка Софья Самоделкина официально вошла в состав сборной Казахстана.