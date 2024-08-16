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Тренер ЦСКА заявил, что недоволен результатами клуба

Тренер ЦСКА Николич недоволен результатами клуба в новом сезоне

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РИА Новости

Сербский специалист, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич признался, что его не удовлетворяют результаты команды в новом сезоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Недоволен совсем, конечно. Всегда хочется большего. У нас практически на ходу меняется команда», — сказал Николич.

В Российской премьер-лиге сыграно уже четыре тура. Армейский клуб на старте турнира сыграл вничью с «Ростовом», обыграл «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург», однако проиграл «Краснодару». В активе команды семь очков и четвертое место в турнирной таблице. На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России армейцы также проиграли «Краснодару», однако в серии послематчевых пенальти победили «Пари НН», основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

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